13:58 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Сварщик из Кузни. Юбиляр Машков на родине дарит львят и объявляет остановки
В родном Новокузнецке актёр Машков висит на стене и объявляет остановки.
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Владимир Машков, которому 27 ноября исполнилось 60 лет, гордо называет себя новокузнечанином и часто бывает на родине. О детских годах Машкова в Новокузнецке, о его помощи землякам и о том, как чтут его на родине — в материале kuzbass.aif.ru.
«Горжусь, что из Кузни!».
«Я вырос в Новокузнецке и вполне мог стать неплохим сварщиком. Даже учился в учебно-производственном комбинате, как многие пацаны моего возраста. И как знать, если б не мечта стать актёром, может сейчас как раз работал бы на Запсибе (Западно-Сибирском металлургическом комбинате — Ред.): варить умею, удостоверение имею», — рассказывал Владимир Машков в документальном фильме «Крепче стали». В нём он, как принято у горожан, называет Новокузнецк Кузней.
Актёр часто с гордостью говорит, что его родина — Новокузнецк. Но на самом деле он родился в 1963 г. в Туле, в театральной семье. А в кузбасскую «кузницу» семья переехала из г. Фрунзе, когда Володе было шесть лет. Мама Наталья Ивановна Никифорова работала режиссёром в кукольном театре, отец Лев Петрович Машков служил там же актёром.
Учился будущий актёр в школе № 26. Сейчас там проводят музейные уроки и хранят воспоминания и вещи, связанные со знаменитым земляком. Например, вспоминают, что Володя нечасто посещал школьную библиотеку, так как имел прекрасную домашнюю библиотеку, но всегда откликался на просьбы что-нибудь перенести или передвинуть. А ещё по окончании школы подарил библиотеке две книги по биологии, на которых по сей день красуются его первые автографы.
Володя участвовал в постановках школьного театрального кружка, выступал с родителями в театре, ездил вместе с ними летом на гастроли, монтировал сцену, устанавливал декорации, помогал во время спектаклей. Именно на новокузнецкой сцене впервые дебютировал Машков-артист — в качестве актёра театра кукол в пионерском лагере «Солнечный».
Звезда с улицы Орджоникидзе.
«Детство и юность теперешней звезды прошли в самом центре Новокузнецка — на улице Орджоникидзе, 42. Здесь Владимир Машков влюблялся, дрался, разыгрывал первые импровизированные роли. Работал на металлургическом заводе и в театре кукол. И вырос настоящим сибирским парнем. По признанию актёра, он, как и все новокузнечане, человек весьма мобильный, амбициозный и насколько поверхностный», — рассказывала в 2007 г. корреспонденту «АиФ в Кузбассе» научный сотрудник городского музея Анна Матвеева.
Амбиции у юного новокузнечанина проснулись рано. Сначала Машков уехал в Новосибирск, где поступил в театральное училище, но его исключили за весьма буйный нрав. Затем парень поехал в Москву, в школу-студию МХАТ. Причиной расставания с этим вузом вновь стала драка. А потом были курс Олега Табакова, служба в его театре, съёмки в фильмах, работа в Голливуде…
К сожалению, родители этой триумфальной карьере не успели порадоваться — они умерли в 1986 г. Но земляки его триумф увидели. Символично, что свою режиссёрскую работу, посвящённую теме отцов и детей, — фильм «Папа» — Владимир Машков первым в России показал именно кузбассовцам.
Львята от Львовича.
В последние годы актёр часто бывает в Кузбассе, а также представляет малую родину на разных площадках. Так, в ноябре он посетил в Москве на выставке-форуме «Россия» стенд родного региона. «Кузбасс — удивительный регион, он очень динамично развивается, не только в плане промышленности, но и культуры, спорта и в других сферах. Как и всем, предстоит очень много работы, но трудности никогда нас не пугали», — сказал тогда Владимир Машков.
Нынешним летом городские депутаты, в день 405-летия города, присвоили звёздному земляку звание почётного гражданина Новокузнецка. «Я всегда здесь — сердцем, душой. Я здесь рос, воспитывался, здесь мои учителя, друзья, те люди, которые рассказали мне, что такое стальной характер», — сказал на награждении актёр.
А ещё раньше, в 2010 г. Машков стал почётным гражданином Кемеровской области.
С именем Машкова в Новокузнецке связаны многие добрые начинания. Так, он учредил награду на ежегодном фестивале-конкурсе детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках». Лучшие актёр и актриса получают премию и спецприз — «золотого львёнка». Фигура львёнка символизирует имя отца, а сама премия носит имя его матери — Натальи Никифоровой.
Именно Машков активно поддерживал идею о реконструкции кинотеатра «Коммунар» и переезде театра кукол «Сказ», где работали его родители, в это историческое здание, что и случилось в 2022 г. «Если бы не было Новокузнецкого театра кукол, не было бы и меня, как артиста», — не раз отмечал актёр.
В 2011 г. Машков поддержал проект инклюзивно-иммерсивного театра «Кукла лечит», став его художественным руководителем. В проекте заняты «особые» дети с нарушением слуха, зрения, имеющие диагноз ДЦП. Они не только развивают творческие способности и помогают делать куклы, но и участвуют в спектаклях.
На доме и в автобусах.
Машков не живёт постоянно в Новокузнецке с тех пор, как закончил школу. Но его присутствие ощущается. Если про театральные и социальные проекты знают лишь в узких кругах, то мимо его огромного портрета на стене дома на одной из центральных улиц Новокузнецка уж точно не пройдёшь. Граффити-портрет появился на ул. Кирова, 15 в 2019 г., рядом с Владимиром Высоцким (гастролировавшем в городе) и выдающимся металлургом Иваном Бардиным. «Пусть повисит — потом закрасите», — сказал на его открытии актёр.
Новокузнечане каждый день слышат голос земляка. Нет, не из телевизора. Владимир Львович объявляет остановки в автобусах. С 2021 г. он стал ещё и голосом новокузнецкого автотранспорта.
Кузбасские награды Машкова.
Почётный гражданин Кемеровской области (2010),
Почётный гражданин Новокузнецка (2023),
«Лауреат премии Кузбасса» (2004),
медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» (2006),
орден «Ключ дружбы» (2008),
«Орден Почёта Кузбасса» (2016),
медаль «Новокузнецк 400» (2018).