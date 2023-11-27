14:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Счетчик новорожденных появился в перинатальном центре в Уфе
В Уфе в перинатальном центре запустили счетчик новорожденных.
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В Уфе на здании Республиканского перинатального центра появился счетчик новорожденных, который в реальном времени отображает количество родившихся детей. Об этом в своих социальных сетях рассказал главный врач медучреждения Игорь Засядкин.
Электронное табло будет работать круглосуточно, говорит медик. Таким образом, уфимцы могут точно знать, сколько малышей явились на свет благодаря врачам РКПЦ.
Отсчет малышей ведется с первого дня работы роддома (тогда еще роддома № 4) — с 1977 года. И на сегодняшний день счетчик показывает 250 107 родившихся малышей.