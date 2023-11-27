15:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Еще пять территорий Прикамья перейдут на раздельный сбор мусора
До конца года планируется запустить новую мусоросортировочную линию в Березниках.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
До конца 2023 года в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию новую мусоросортировочную линию в Березниках. Она позволит перерабатывать около 80 тысяч тонн отходов в год. Сейчас на объекте завершены пусконаладочные работы. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Предполагается, что после этого на раздельный сбор мусора перейдут еще пять территорий Прикамья.
На новой сортировочной линии будут отбирать стекло, пластик, бумагу, картон, полиэтилен и некоторые виды металлов. Отдельно сортируются органические отходы. Все остатки будут прессовать и отправлять для захоронения на мусорный полигон.
Напомним, всего на сегодняшний день на территории Пермского края действуют четыре мусоросортировочные линии. Они расположены в селе Лобаново Пермского округа, а также в Кудымкаре, Лысьве и Краснокамске.