14:28 (мск), источник: Комсомольская правда
Жителей Новосибирской области предупредили о похолодании до −17 градусов
При этом днем воздух может прогреться до +2.
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Резкое похолодание прогнозируют в Новосибирской области. В ближайшее время температура опустится до −17 градусов.
— Ночью 29 ноября в регионе будет −7…-12 местами −1…-6 по северо-востоку до −17 градусов, — предупреждают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Примечательно, что на смену морозной ночи придет довольно теплый день:
— Днем ожидается −3…-8 местами до +2 градусов, — говорят метеорологи.