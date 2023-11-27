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14:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителей Новосибирской области предупредили о похолодании до −17 градусов

При этом днем воздух может прогреться до +2.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 3 м/с 87% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Резкое похолодание прогнозируют в Новосибирской области. В ближайшее время температура опустится до −17 градусов.

— Ночью 29 ноября в регионе будет −7…-12 местами −1…-6 по северо-востоку до −17 градусов, — предупреждают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Примечательно, что на смену морозной ночи придет довольно теплый день:

— Днем ожидается −3…-8 местами до +2 градусов, — говорят метеорологи.

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