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14:27 (мск), источник: СуперОмск

Омск и область снова накроет сильный затяжной снегопад

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К трем часам ночи снег будет идти практически во всей Омской области, а наиболее обильные осадки выпадут местами в южной части — до 4 см за три часа. Из прогноза также следует, что снегопад затянется довольно на долго — на большей части региона осадки ожидаются до вечера 3 декабря, хотя их интенсивность осадков будет уменьшаться.

Утром в понедельник, 4 декабря 2023 года, снежные осадки покинут регион. Но уже днем 5 декабря 2023 года снегопад будет идти на северной половине области, а утром 6 декабря — в южной части и в Омске.

Что касается температуры, днем 3 декабря в Омске ожидается около −5 градусов, по региону от −2 до −7 °C. На следующий день, 4 числа, по области ожидается от −4 до −13 градусов, но 5 декабря станет несколько теплее — от 0 до −8 °C.

*Прогноз актуален на момент публикации. Возможны изменения.

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Омск и область снова накроет сильный затяжной снегопад
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