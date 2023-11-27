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15:19 (мск), источник: Время

Циклон, идущий на север из Крыма, обойдёт Нижегородскую область

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Источник: Время

В середине текущей рабочей недели в Нижегородскую область вернутся морозы, сообщила ИА «Время Н» начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

«Уже в среду, 29 ноября, днем будет −4… −9 градусов, а в ночные часы — до −10 градусов. Конечно, впереди еще нас ждут и морозы, и настоящая русская зима», — сказала она.

Также Мокеева подчеркнула, что глубокий циклон с двойной системой атмосферных фронтов, обрушившийся на юг России в ночь на 27 ноября и двигающийся теперь на север, не затронет Нижегородскую область.

«Над нашим регионом усиливается гребень антициклона, и он не пустит в наши широты атмосферные фронты циклона, который был зафиксирован на юге», — резюмировала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

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 Циклон, идущий на север из Крыма, обойдёт Нижегородскую область
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