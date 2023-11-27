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14:56 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Метеорологи прогнозируют «температурные качели» на Кубани всю неделю

На Кубани в до конца недели ожидаются переменчивые погодные условия с температурными колебаниями и осадками.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 3 м/с 87% 753 мм рт. ст. +7°

О том, что к чему готовиться жителям и гостям региона рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиале ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Напомним, ранее по Кубани и Крыму ударил мощнейший шторм. Синоптики заверили, что подобной ситуации в ближайшие дни не ожидается. Однако температурный режим в ближайшие дни будет не стабилен.

Разрушения от мощного урагана — что сейчас происходит на курортах Кубани и Крыма.

— До выходных столбики термометров будут меняться от +5 до +17 градусов. Местами возможно усиление ветра до 23−25 м/с, также по краю ожидаются осадки. Наибольшее ухудшение погоды придется на 29 ноября, а так до выходных сохранятся температурные качели, — рассказали корреспонденту ИА KrasnodarMedia в пресс-службе ЦГМС.

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