15:01 (мск), источник: АиФ Волгоград
Над дорогами Волгограда и области собираются запустить дроны «Шмель»
Беспилотник, оснащенный мощным видеодатчиком, сможет фиксировать, к примеру, номера автомобилей с расстояния до двухсот метров.
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Нарушителей правил дорожного движения собираются выявлять в Волгоградской области с помощью дронов, сообщают в региональном комитете информационных технологий.
Беспилотник «Шмель» оснащенный мощным видеодатчиком и может фиксировать, к примеру, номера автомобилей с расстояния до двухсот метров. На основе этих данных будет формироваться доказательная база для привлечения водителей к ответственности.
«В настоящее время с помощью БПЛА подсчитывают количество транспорта на дорогах, скорости его перемещения, собирают информацию о маршрутах и заторах. Эта информация нужна для планирования городской инфраструктуры. Также дроны используют на аварийно-опасных участках дорог и в тех местах, где отсутствуют автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений», — поясняют в комитете.
«Шмель» поможет подтверждать соответствие дорожного полотна проекту организации движения на заданном участке, оценивать обстановку в случае возникновения нештатных ситуаций, если место происшествия недоступно для патруля ДПС. Кроме того, для БПЛА не будет проблемой идентифицировать авто, объявленное в розыск, обеспечить его захват и сопровождение.