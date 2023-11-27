15:47 (мск), источник: Комсомольская правда
В центре Екатеринбурга на день запретят продажу алкоголя
Алкоголь на центральных улицах Екатеринбурга не будут продавать 3 декабря.
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В центре Екатеринбурга на день запретят продажу алкоголя. Причиной тому стало проведение полумарафона «Европа — Азия». Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения будут действовать 3 декабря с 8:00 до 15:00. Приобрести спиртное нельзя будет в магазинах на улицах Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта.
— Для комфорта спортсменов и болельщиков на площади Дзержинского и на участках улиц, включенных в маршрут забега, будут установлены мобильные туалеты и контейнеры для сбора мусора.
Напомним, что 3 декабря также закроют движение по центральным улицам города. Ограничения будут действовать с 9:00 до 13:00. Проехать нельзя будет по данным улицам.