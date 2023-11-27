14:58 (мск), источник: MOS.Ru
Собянин открыл дорогу-связку между Волгоградским и Рязанским проспектами
Это позволит улучшить транспортную доступность районов Кузьминки, Рязанский, Текстильщики, Выхино-Жулебино и Вешняки.
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Сергей Собянин открыл движение по соединительному участку Окской улицы от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта.
«На Окской улице и Вязовском проезде был сделан сквозной проезд, реконструирован грузовой двор над железнодорожной дорогой и сделан сквозной проезд, который соединяет Рязанский проспект и Волгоградский, таким образом улучшая транспортную доступность в пяти районах Москвы. Небольшой, с одной стороны, но очень важный проект», — отметил мэр Москвы.
За последнее время в столице создан большой транспортный каркас. «В ближайшие годы усилия будут направлены на создание локальных проектов улично-дорожной сети, которые обеспечивают улучшение в тех или иных районах транспортной доступности», — сообщил Сергей Собянин.
Окская улица появилась на карте города в 1964 году. На протяжении почти 60 лет она была разделена на две части путями промышленной железной дороги, которая вела к грузовой платформе Старопролетарская.
«Раньше Окскую улицу делила на две части промышленная железнодорожная ветка. В последние десятилетия объемы грузов здесь сократились, территорию удалось реорганизовать. Укоротили ветку, сделали сквозное движение автотранспорта и привели в порядок территорию рядом», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Кроме того, была расширена проезжая часть северного участка от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта. Благодаря этому Окскую улицу превратили в полноценную четырехполосную связку между Волгоградским и Рязанским проспектом. Реконструировали и прилегающие участки, в их числе Проектируемый проезд № 770, улицы Жигулевская и Федора Полетаева. Всего построили и реконструировали 2,1 километра дорог. В рамках благоустройства разбили 2,3 гектара газонов, высадили 239 деревьев и более 7,7 тысячи кустарников.
Соединение Окской улицы обеспечит качественное транспортное обслуживание новых жилых и общественно-деловых комплексов, которые возводят в рамках реорганизации бывших производственных территорий в этом районе. Среди них — два новых здания на Жигулевской улице (дом 3 а, корпуса 1 и 2) на 289 квартир, построенные по программе реновации. В эти корпуса переезжают или уже переселились жители четырех старых домов района Кузьминки.
В кварталах вдоль Окской улицы и 2-го Вязовского проезда на участке бывшей промзоны Грайвороново запланирована реализация проекта комплексного развития территории. По нему возведут промышленные и общественно-деловые объекты общей площадью более 205 тысяч квадратных метров, включая детский сад на 300 мест и школу для 575 учеников, офисы, логистический центр, предприятия сферы торговли и услуг. Кроме того, планируется построить 240 тысяч квадратных метров жилья. Объем инвестиций в развитие проекта оценивается в 38 миллиардов рублей. В результате город получит около трех тысяч новых рабочих мест.
Реконструкция Окской улицы ощутимо улучшит транспортную доступность районов Кузьминки, Рязанский, Текстильщики, Вешняки и Выхино-Жулебино, в которых живут более 700 тысяч человек. Благодаря новой связке перепробег автомобилей сократится до одного километра, а проехать между районами можно будет на четыре минуты быстрее. За счет перераспределения транспортных потоков снизится нагрузка на Зеленодольскую улицу (до 25 процентов), на улицу Академика Скрябина (до девяти процентов), на 2-й Грайвороновский проезд (до восьми процентов) и на другие прилегающие улицы.
В 2024 году планируется завершить второй этап проекта — строительство участка длиной 380 метров, который соединит 2-й Вязовский проезд с Окской и Жигулевской улицами, а также с Проектируемым проездом № 770. В результате автомобилисты получат еще один удобный вариант маршрута между Волгоградским и Рязанским проспектами.
С 2011 по 2023 год в столице построили 1353 километра дорог, что составляет около 25 процентов существующей улично-дорожной сети. В городе появились 424 новых тоннеля, эстакады и моста — количество искусственных транспортных сооружений выросло на 60 процентов. Кроме того, оборудовали 296 внеуличных пешеходных переходов.
В планах на 2024−2025 годы — строительство 265 километров дорог, 71 искусственного сооружения и 60 пешеходных переходов.