15:22 (мск), источник: Om1.ru
Ветрено и слишком тепло. Омск оказался во власти антициклона
Такая погода сохранится до конца месяца.
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В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что в минувшие выходные Омск оказался во власти антициклона. Температура воздуха превышала климатические нормы, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, а на территории омского аэропорта фиксировался ветер в 20 метров в секунду.
«Близкое расположение тёплой и влажной воздушной массы, а также слабый ветер способствовали образованию в ночные часы тумана и гололёда. Так, туман видимостью 500 м наблюдался в Тюкалинске, Одесском, Русской Поляне и Исилькуле. Гололёд 1−4 мм (слой плотного стекловидного льда на растениях, проводах, предметах и поверхности земли) отметили метеостанции Полтавка и Русская Поляна».
Под влиянием антициклона регион останется и 28 ноября. Осадков не ожидается, но в отельных районах туман и гололёд, днём температура от +1 до −4, а ночью будет опускаться до −12 при прояснениях.
В среду, 29 ноября, ожидается облачная погода, днём будет до −6, ночью — до −9.
Осадки ожидаются в четверг, 30 ноября. Ветер подует до 10 метров в секунду. А температура будет колебаться в течение суток от ноля до −5 градусов.