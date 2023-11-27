Скончался генерал-майор Алмасбек Абдрахманов

«Печальная весть пришла из Алматы: на 85-м году ушел из жизни наш коллега и друг генерал-майор Абдрахманов Алмасбек Сеитович. Мы с ним многие годы общались и дружили. Особенно близкими наши отношения стали с 2001 года, когда мы вместе поддержали, светлой ему памяти, Рустема Есимхановича Кайдарова при создании Республиканского общественного объединения “Совет генералов”. Алмасбек Сеитович был в числе учредителей и первых членов президиума. С 2020 года — почетный член Совета генералов», — пишет Турсун Айжулов на своей Facebook-странице (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Он отметил, что многие значимые дела и замыслы Совета генералов были реализованы при непосредственном участии Алмасбека Абдрахманова. Добавим, что по информации на сайте МИА «Казинформ», Алмасбек Абдрахманов родился в рабочей семье и рано потерял отца.
После окончания школы он поступил в военное автомобильное училище, а затем — в Ленинградскую академию тыла и транспорта. В 1977 году подполковника Абдрахманова назначили военным комиссаром Ауезовского района Алматы. В 1980 году он был военным комиссаром Уральской области. Затем Алмасбека Абдрахманова назначили заместителем военного комиссара республики с одновременным исполнением обязанностей военного комиссара Алматинской области и Алматы. В 1987 году он был избран председателем ЦК ДОСААФ КазССР, проработал в этой должности до 1992 года. В 1989 году полковнику Абрахманову постановлением Совета министров СССР было присвоено звание «генерал-майор».