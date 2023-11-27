15:24 (мск), источник: Коммерсантъ
В ходе СВО погиб доброволец из Кудымкарского округа
В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец Кудымкарского округа 41-летний Роман Осокин.
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Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Роман Осокин принимал участие в СВО с 2022 года в качестве добровольца. Погиб 18 ноября 2023 года.
Прощание состоится 28 ноября 2023 года в Кувинском сельском доме культуры.