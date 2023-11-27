15:25 (мск), источник: Клопс.ru
Синоптик рассказал, надолго ли в Калининграде снег и когда уйдут холода
Выпавшие в выходные осадки не сойдут в ближайшую неделю.
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На текущей неделе в Калининградской области ожидается снег, в том числе мокрый, а выпавший за выходные покров не растает. Об этом «Клопс» рассказал инженер-синоптик калининградского Гидрометцентра Виктор Будовый.
«В эту неделю потепления не будет, температура 6−11 градусов мороза, в Калининграде — в районе 6−9, по востоку области — до 11−12 градусов. А потом, в выходные, уже будут смещаться морозы: −1 — −6 ночью, днём около 0», — сообщил синоптик.
Снег станет суше, обильных осадков, как в минувшие выходные, не предвидится. Циклоны уходят к центру страны.
«Один вышел, потом другой по той же траектории движется. Циклон пойдёт сначала на Центральную Россию, потом будет уходить на Северо-Запад, в сторону Питера, на Балтику, а мы — на его периферии. У нас небольшой снежок постоянно будет срываться всю эту неделю, за исключением, пожалуй, текущего дня. На востоке будет твёрдый, сухой снег», — говорит синоптик.
Согласно прогнозу на первую половину декабря, потепление ожидается через пару недель.
«Будет ещё одна волна похолодания, пока планируется с 6 по 9 число. Там такие же температуры преимущественно без осадков. Примерно с 11 декабря пойдёт резкое потепление, будет идти дождь, температура поднимется до +6−8 градусов», — сообщил Виктор Будовый.