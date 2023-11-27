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15:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области полицейские спасли замерзающих пассажиров автобуса

Автобус с 15 пассажирами застрял из-за замерзшей солярки на трассе в Самарской области.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Поздно вечером в воскресенье, 26 ноября 2023 года, в Самарской области произошло ЧП. На 43 километре трассы «Подъезд к городу Оренбург от М-5 Урал» застрял рейсовый автобус. На тот момент в салоне находились около 15 человек, по большей части, пожилые люди. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что причиной поломки пассажирского автобуса, который отправлялся в Оренбург, стала замерзшая солярка в топливном баке. Не доехав до точки прибытия, автобус остановился на обочине дороги. Простояв около часа в ожидании помощи, пассажиры начали замерзать. Экипаж ДПС Волжского района в составе лейтенанта полиции Дмитрия Плешакова и старшего лейтенанта полиции Антона Пушкарева, отправились на подмогу. Приехав на место, сотрудники полиции отправили пассажиров попутным транспортом в ближайшее придорожное кафе, где они могли укрыться от холода.

Затем полицейские помогли водителю добраться до автозаправочной станции для приобретения зимнего дизельного топлива. Когда автобус был в рабочем состоянии, водитель забрал пассажиров из теплого кафе, и они смогли продолжить свой путь. В настоящий момент все пассажиры добрались до места назначения.

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