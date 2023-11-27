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15:28 (мск), источник: РИА Крым

Десятки базовых станций связи возобновили работу в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Десятки базовых станций связи на Крымском полуострове возобновили свою работу. Об этом сообщила заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Юлия Килик.

Источник: РИА "Новости"

«По всем городам и районам Республики Крым восстановлена работоспособность 40 базовых станций связи», — цитирует Килик пресс-служба мининформа.

Большинство станций, которые возобновили свою работу, находятся в Евпатории. Утром не работали 13 из них, семь уже вывели в эфир. В Красногвардейском районе из 24 в эфир вывели 7.

Ранее о проблемах с мобильной связью и интернетом, которые возникли в разных регионах Крыма из-за непогоды, сообщала пресс-служба республиканского мининформа. По ее информации, основные проблемы были зафиксированы в Евпатории, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Симферопольском, Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах.

Из-за шторма, который начался в Крыму в воскресенье, снесло деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги. Более 400 тысяч человек остались без электроэнергии.

В наиболее пострадавших муниципалитетах Крыма в связи с нарушением жизнедеятельности населения ввели режим ЧС. В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС. Проведена эвакуация людей в пункты временного размещения. Всего вывезено из опасных мест 285 человек.

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