Десятки базовых станций связи возобновили работу в Крыму

«По всем городам и районам Республики Крым восстановлена работоспособность 40 базовых станций связи», — цитирует Килик пресс-служба мининформа.
Большинство станций, которые возобновили свою работу, находятся в Евпатории. Утром не работали 13 из них, семь уже вывели в эфир. В Красногвардейском районе из 24 в эфир вывели 7.
Ранее о проблемах с мобильной связью и интернетом, которые возникли в разных регионах Крыма из-за непогоды, сообщала пресс-служба республиканского мининформа. По ее информации, основные проблемы были зафиксированы в Евпатории, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Симферопольском, Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах.
Из-за шторма, который начался в Крыму в воскресенье, снесло деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги. Более 400 тысяч человек остались без электроэнергии.
В наиболее пострадавших муниципалитетах Крыма в связи с нарушением жизнедеятельности населения ввели режим ЧС. В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС. Проведена эвакуация людей в пункты временного размещения. Всего вывезено из опасных мест 285 человек.