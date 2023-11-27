15:31 (мск), источник: Комсомольская правда
Мобилизованный житель Урюпинска Сергей Козлов погиб в СВО
С погибшим гранатометчиком простятся в Волгоградской области.
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В городе Урюпинск Волгоградской области в последний путь проводят Сергея Козлова, погибшим в ходе специальной военной операции. 30-летний гранатометчик мотострелковой роты погиб под Донецком.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Урюпинска, Сергей Козлов родился в городе, учился в местной школе № 6. Высшее образование получил в Волгоградском институте бизнеса, после чего отправился на срочную службу в армию. Работал мужчина в исправительном учреждении ЛИУ-23.
Сергей Козлов был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре прошлого года. Рядовой погиб 28 октября. У него остались родители, жена дети.
Прощание с погибшим состоится 28 ноября в 10.00 у дома № 44 на улице Лермонтова в Урюпинске. В 12.00 пройдет траурная церемония в сквере Павших борцов. Похоронят Сергея Козлова в хуторе Россошинском.