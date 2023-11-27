15:35 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Митрополит рассказал ростовчанам, что обязаны делать крестные родители
Подарки крестнику можно не дарить.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Митрополит Меркурий рассказал, какие обязанности должны выполнять крестные мамы и папы. Своим мнением он поделился в эфире «Дон 24». Священник считает, что крестные обязательно должны регулярно водить крестника в церковь. Они должны вместе с ребёнком идти туда каждое воскресенье. А вот подарки на День рождения крёстному сыну или дочери можно не дарить.
Меркурий признался, что он стал крестным отцом для десяти человек. Заниматься их духовным воспитанием у священника нет времени, но, по его словам, он каждый день молится за своих крестников.