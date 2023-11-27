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15:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

Синоптики Татарстана вновь предупреждают о тумане и гололедице

Сегодня вечером, завтра ночью и днем в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 3 м/с 81% 753 мм рт. ст. +7°

Местами по республике опустится туман, прогнозируется гололед. На дорогах образуется сильная гололедица (в Казани это произойдет вечером и ночью), отмечают метеорологи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в понедельник, 27 ноября, температура по региону составит от 0 до +4 градусов.

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