16:02 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Последствия снегопада убирают в Могилеве
Сегодня Могилев накрыл сильный снегопад. Городские коммунальные предприятия оперативно приступили к уборке снега на дорогах, тротуарах и дворовых территориях.
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27 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 410 дворников вышли на уборку последствий снегопада в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора по благоустройству МГКУП «Управление коммунальных предприятий» Денис Койда.
Сегодня Могилев накрыл сильный снегопад. Городские коммунальные предприятия оперативно приступили к уборке снега на дорогах, тротуарах и дворовых территориях.
«На данный момент последствия снегопада в городе устраняют около 35 единиц техники. Работы по очистке дворовых территорий и местных проездов ведут в Октябрьском и Ленинском районах города — всего около 20 единиц техники», — рассказал он.
Кроме этого, на улицах города трудятся более 410 дворников.
«Работы по уборке снега ведутся круглосуточно. При необходимости количество задействованной техники будет увеличено, — отметил Денис Койда. — В городе есть необходимое количество противогололедных реагентов, ежедневно ведется обработка ими мостов, путепроводов».
Также к наведению порядка на городских улицах подключились предприятия не коммунальной формы собственности — за каждым из них закреплен определенный участок, где работают их машины.