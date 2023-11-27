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16:40 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Объявлена дата начала зимних каникул в вузах Узбекистана

Продолжительность зимних каникул во всех государственных, негосударственных и иностранных вузах составит 14 дней.

Источник: Uznews

Зимние каникулы в высших, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях начнутся 25 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года.

Соответствующий приказ подписал министр высшего образования, науки и инноваций. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной инспекции по надзору за качеством образования Шавкат Ходжакулов.

Занятия в образовательных учреждениях начнутся в понедельник, 8 января 2024 года.

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