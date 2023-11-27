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17:11 (мск), источник: Новый Калининград

Власти о расчистке Калининграда от снега: спецтехника работает круглосуточно

Из города машинами вывозят снег на снегосвалки.

Источник: Новый Калининград

Во время снегопада предприятие «Чистота» работает в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Отвечая на комментарий читателя «Нового Калининграда».

«“Чистота” для содержания улично-дорожной сети использует 42 единицы спецтехники, из них 23 машины дорожные комбинированные, 19 машин малой уборочной техники. Предприятие работает круглосуточно посменно: первая смена с 8:00 до 20:00 часов, вторая смена с 20:00 до 8:00 часов. Ящики для пескосоляной смеси постоянно пополняют, дворники в снегопад выходят на работу несколько раз в сутки. Из города машинами вывозят снег на снегосвалки», — уточнили городские власти.

С вопросами и замечаниями, касающимися уборки муниципальных территорий, калининградцам рекомендуют обращаться в диспетчерскую муниципального предприятия «Чистота» по телефону: (8 40−12) 93−00−05.

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