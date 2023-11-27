18:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Фасады домов в двух районах Воронежа очистят от рекламы
Вывески установлены незаконно.
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В Левобережном и Советском районах Воронежа от рекламы очистят 49 домов. Вывески были установлены незаконно и не соответствуют утвержденному дизайн-регламенту по внешнему виду фасадов зданий и сооружений. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.
Управой Советского района Воронежа были составлены акты о выявлении незаконных информационных элементов, которые направят собственникам рекламных объектов для устранения нарушений. Самовольно установленные вывески выявили по адресам:
В Левобережном районе собственники вывесок не предприняли мер по устранению нарушений после получения актов. Поэтому было вынесено решение о принудительном демонтаже рекламных конструкций. Вывески уберут по адресам:
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Коминтерновском районе Воронежа демонтируют 36 незаконно установленных гаражей. Самовольные постройки располагаются в районе домов № 174−184 по улице 9 Января.