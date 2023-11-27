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18:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Фасады домов в двух районах Воронежа очистят от рекламы

Вывески установлены незаконно.

Источник: пресс-служба городской администрации

В Левобережном и Советском районах Воронежа от рекламы очистят 49 домов. Вывески были установлены незаконно и не соответствуют утвержденному дизайн-регламенту по внешнему виду фасадов зданий и сооружений. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Управой Советского района Воронежа были составлены акты о выявлении незаконных информационных элементов, которые направят собственникам рекламных объектов для устранения нарушений. Самовольно установленные вывески выявили по адресам:

  • улица Домостроителей, 1, 2, 4, 11, 17, 20, 22, 31, 45, 57, 75;
  • улица Депутатская, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 21;
  • улица Героев Сибиряков, 2с, 4б, 12б, 19, 24, 33/2, 35, 41а, 65, 67а, 69, 87, 99;
  • улица Космонавта Комарова 2, 2/1, 3, 8а.

В Левобережном районе собственники вывесок не предприняли мер по устранению нарушений после получения актов. Поэтому было вынесено решение о принудительном демонтаже рекламных конструкций. Вывески уберут по адресам:

  • улица Ростовская, 25, 26, 58 корпус 8, 100б корпус А, 78/1;
  • улица Новосибирская, 2 В, 14а, 13б, 19, 23/1;
  • улица Небольсина, 9, 13, 17.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Коминтерновском районе Воронежа демонтируют 36 незаконно установленных гаражей. Самовольные постройки располагаются в районе домов № 174−184 по улице 9 Января.

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