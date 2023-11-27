17:54 (мск), источник: Комсомольская правда
Минобр Башкирии рекомендовал провести последний звонок в 2024 году 24 мая
Минобр Башкирии определил даты последнего звонка и выпускных.
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Стало известно, когда в Башкирии в 2024 году состоятся последние звонки в школах и выпускные. По словам министр образования республики Ильдара Мавлетбердина, ведомство рекомендует провести праздники 24 мая, 28 июня (для 9-классников) и 29 июня (для 11-классников) соответственно.
Глава министерства уточнил, что график носит рекомендательный характер.
— Желаю всем выпускникам удачно завершить учебный год и хорошо подготовиться к экзаменам, — заключил министр.