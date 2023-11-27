17:53 (мск), источник: Время
Нижегородцев предупредили о гололеде с 27-го на 28 ноября
Водителям рекомендуют ограничить использование личного транспорта.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Гололед ожидается местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду вечером 27 ноября.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, гололед сохранится ночью и утром 28 ноября.
Водителей просят ограничить использование автотранспорта.
«Примите меры для снижения вероятности получения травмы. Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, — говорится в сообщении. — Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта».