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17:53 (мск), источник: Время

Нижегородцев предупредили о гололеде с 27-го на 28 ноября

Водителям рекомендуют ограничить использование личного транспорта.

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Источник: Время

Гололед ожидается местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду вечером 27 ноября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, гололед сохранится ночью и утром 28 ноября.

Водителей просят ограничить использование автотранспорта.

«Примите меры для снижения вероятности получения травмы. Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, — говорится в сообщении. — Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта».

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