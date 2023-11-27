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17:53 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Актер из Новосибирска Прилучный и его жена признаны парой года

По версии глянцевого издания FB Journal.

Актер из Новосибирска Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян признаны парой года по версии глянцевого издания FB Journal.

Семье торжественно вручили статуэтку ведущие Дмитрий Дюжев и Анфиса Чехова. В соцсетях пара опубликовала слова благодарности.

«Было очень приятно получить премию в номинации “Пара года”. Спасибо FB Journal за доверие! Мы точно не подведем», — написала Брутян у себя в соцсетях.

Напомним, что Павел и Зепюр поженились весной прошлого года. В апреле у пары родился сын. Мальчика назвали Микаэлем.

Бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце подала на него в суд. Она хочет увезти детей — Тимофея и Мию — заграницу.

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