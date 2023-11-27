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17:51 (мск), источник: Коммерсантъ

В ледовом дворце на Стрелке в Нижнем Новгороде смонтировали каркас кровли

На стройке новой ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде завершается монтаж металлоконструкций каркаса кровли, сообщает правительство Нижегородской области. В целом металлические конструкции смонтированы на 80%.

Источник: Коммерсантъ

Сейчас армируются и бетонируются плиты перекрытий, возводятся стены и перегородки, засыпаются основания под ледовые поля, прокладываются инженерные сети.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье» концессионное соглашение на строительство арены заключили с дочерней компанией «Корпорации развития Нижегородской области» (учреждена правительством) ООО «Ледовый дворец» на 17,4 млрд руб. Генеральным подрядчиком является московское АО «Крокус» Араза Агаларова.

Вместимость арены составит 12 тыс. зрителей, общая площадь арены составит 42 тыс. кв. м. Кроме основной ледовой арены, в здании разместятся два тренировочных корта, спортзал и зал акробатики. Строительство должно завершиться к маю 2025 года.

Ирина Андреева.

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