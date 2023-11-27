17:50 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
Новосибирские гиды пройдут обязательную аттестацию
Те, кто не сдаст экзамен, будет вынужден прекратить экскурсионную деятельность после 1 июля 2024 года.
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Новосибирске экскурсоводы и гиды-переводчики будут сдавать квалификационные экзамены в декабре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.
По данным ведомства, обязательная аттестация была введена по всей России с сентября 2022 года. По закону гиды, не получившие аттестат, смогут работать только до 1 июля 2024 года.
Экзамен будет проводиться в два этапа: сначала письменный тест, а затем практическое задание, в рамках которого гиды должны будут провести часть экскурсии и рассказать об одном из объектов на выбор.
Специалисты этой сферы со стажем более 3 лет освобождаются от прохождения первого этапа.
По итогам аттестации сведения об экскурсоводах, успешно сдавших экзамен, внесут в единый федеральный реестр.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирская область вошла в топ 20 регионов с самыми путешествующими жителями.