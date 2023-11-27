17:27 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Выходные в Беларуси на новый год
Стало известно, как белорусы будут отдыхать в 2024 году.
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Стало известно, как белорусы будут отдыхать в 2024 году.
Перенос рабочего дня в 2024 году запланирован с 13 мая на 18 мая. Выходными будут 4 дня: 11 (суббота), 12 (воскресенье), 13 (понедельник) и 14 мая (вторник).
Помимо этого перенос рабочего дня предусмотрен с 8 ноября на 16 ноября. Выходными будут 4 дня: 7 (четверг), 8 (пятница), 9 (суббота) и 10 ноября (воскресенье).
В пресс-службе Минтруда и соцзащиты рассказали, что организациям с учетом специфики работы можно самостоятельно устанавливать другой порядок переноса рабочего дня.
При этом отмечается, что переносить рабочие дни можно только работникам с пятидневной рабочей неделей и выходными днями в субботу и воскресенье.
Выходными днями в следующем году будут: 1 и 2 января — Новый год, 7 января — Православный праздник Рождества Иисуса Христа, 8 марта — День женщин, 1 мая — Праздник труда, 9 мая — День Победы, 14 мая — Радуница у православных христиан, 3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День Республики), 7 ноября — День Октябрьской революции, 25 декабря — Католический праздник Рождества Христова.