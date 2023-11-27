18:08 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
На трассе М-4 «Дон» с 28 ноября изменят схему движения
Она будет актуальна две недели.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На федеральной трассе М-4 «Дон» на две недели изменится схема движения автотранспорта. Об этом сообщили в государственной компании «Автодор».
Изменения начнутся в ночь на вторник, 28 ноября, на участке реконструкции моста через Северский Донец. В течение 14 дней — до 11 декабря — движение машин как в сторону Москвы, так и на юг будет идти по одной полосе. В это время будет закрыт как строящийся мост, так и временная переправа.
«Просим автомобилистов быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», — рассказали в министерстве.
Ранее мост через Северский Донец прошёл приёмочные испытания.