18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 27 ноября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Шторм накрыл Сочи и Крым, Москву засыпало снегом
Главное о непогоде на юге России и в других регионах.
Скифское золото привезли на Украину
Об этом сообщает украинская таможня.
Журналистку Баязитову приговорили к пяти годам колонии
Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.
Илон Маск прибыл в Израиль
Маск посетил кибуц Кфар-Аза, на который 7 ноября была совершена атака «Хамаса».
Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев умер в 42 года
Под его руководством IT-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка.