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17:52 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Как в Узбекистане работает патрульная машина с углом обзора 360° — видео

Специальная установка фиксирует 12 видов нарушений. Устройство в настоящее время используется во всех регионах страны.

Источник: Sputnik.uz

С 20 мая на служебных автомобилях ДПС установили специальные камеры с углом обзора 360°. Датчик на устройстве позволяет отслеживать нарушения прямо во время движения и стоянки авто.

Устройство турецкого производства в настоящее время используется во всех регионах страны. В Ташкентской области нарушения фиксируют 6 таких устройств. А в столице автомобиль, оснащенный такой установкой, работает в тестовом режиме. Устройства также контролируют передвижения пешеходов на дорогах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Основная цель нововведений — сокращение числа ДТП в республике, профилактика нарушений ПДД и обеспечение безопасности дорожного движения.

Устройство фиксирует следующие нарушения:

  • остановку транспортных средств, движущихся в одном и том же направлении или во встречном направлении;
  • превышение скорости;
  • проезд на красный цвет (на стоп-линию);
  • выезд на обочину или участок дороги, предназначенный для встречного движения;
  • несоблюдение требований, установленных линиями на проезжей части дороги;
  • нарушение порядка движения или остановки в полосах, предназначенных для движения автобусов, и требований, установленных на этих полосах;
  • использование угнанных авто.

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