17:52 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Как в Узбекистане работает патрульная машина с углом обзора 360° — видео
Специальная установка фиксирует 12 видов нарушений. Устройство в настоящее время используется во всех регионах страны.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
С 20 мая на служебных автомобилях ДПС установили специальные камеры с углом обзора 360°. Датчик на устройстве позволяет отслеживать нарушения прямо во время движения и стоянки авто.
Устройство турецкого производства в настоящее время используется во всех регионах страны. В Ташкентской области нарушения фиксируют 6 таких устройств. А в столице автомобиль, оснащенный такой установкой, работает в тестовом режиме. Устройства также контролируют передвижения пешеходов на дорогах.
Основная цель нововведений — сокращение числа ДТП в республике, профилактика нарушений ПДД и обеспечение безопасности дорожного движения.
Устройство фиксирует следующие нарушения: