17:43 (мск), источник: Фонтанка
Метель намела Петербургу лишние три балла пробок: в городе 9 баллов
Пробки на дорогах в Петербурге достигли 9 баллов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Дороги Петербурга к вечеру 27 ноября оказались загружены на 9 баллов. Обычно в это время понедельника в городе наблюдается только шесть баллов.
По данным «Яндекс. Пробок», в плотных заторах встали проспект Славы и Ивановская улица к Володарскому мосту, улица Бабушкина к Ивановской, Народная улица в обе стороны и Дальневосточный проспект к Народной. Московское шоссе стоит в обе стороны в районе Ленсоветовской дороги, которая тоже уже «покраснела» до бордового. Юго-восток КАД уже копит пробки в оба направления, но так еще наблюдаются «желтые» просветы.
В центре Петербурга относительно свободно, плотные пробки пока только у площади Восстания и на Садовой улице, а вот Каменноостровский проспект и прилегающие улицы, а также Выборгская и Пироговская набережные в сторону севера уже забиты. Плотный затор скопился также на Токсовском шоссе и Главной улице, пробка растянулась на 4,6 километра от остановки «Северная ТЭЦ» до реки Охты.
В середине дня Петербург накрыло метелью, а пробки на дорогах начали постепенно расти. В пятом часу вечера было шесть баллов вместо обычных пяти. К началу шестого пробки выросли до 8 баллов, а в 17:24 достигли «девятки».