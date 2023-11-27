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18:33 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградский фестиваль #ТриЧетыре признан лучшим турсобытием 2023 года

Проект стал лидером в числе молодежных туристических событий по версии XII международной премии Russian Event Awards.

Источник: АиФ

Лучшим туристическим событием среди молодежных инициатив признан волгоградский фестиваль #ТриЧетыре, рассказывают в администрации областного центра.

Победителем проект стал по версии ХII Международной премии Russian Event Awards в 2023 году. На премии в различных номинациях конкурса событийного туризма подавали заявки авторы 641 проекта из 65 регионов страны и еще семь из двух областей Республики Беларусь.

Проводившийся в Волгограде во второй раз фестиваль #ТриЧетыре собрал вдове больше гостей, чем годом раньше.

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