18:33 (мск), источник: АиФ Волгоград
Волгоградский фестиваль #ТриЧетыре признан лучшим турсобытием 2023 года
Проект стал лидером в числе молодежных туристических событий по версии XII международной премии Russian Event Awards.
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Лучшим туристическим событием среди молодежных инициатив признан волгоградский фестиваль #ТриЧетыре, рассказывают в администрации областного центра.
Победителем проект стал по версии ХII Международной премии Russian Event Awards в 2023 году. На премии в различных номинациях конкурса событийного туризма подавали заявки авторы 641 проекта из 65 регионов страны и еще семь из двух областей Республики Беларусь.
Проводившийся в Волгограде во второй раз фестиваль #ТриЧетыре собрал вдове больше гостей, чем годом раньше.