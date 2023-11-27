18:35 (мск), источник: РИА Новости
В Севастополе на мемориале Примирения упала скульптура красноармейца
На мемориале в Севастополе упала скульптура красноармейца из-за шторма.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Скульптура красноармейца упала на мемориале Примирения в Севастополе, открытого к 100-летию окончания Гражданской войны, ее и вторую скульптуру — белогвардейца отреставрируют и вернут на место, сообщили в правительстве региона.
«Одна фигура упала, вторую сейчас тоже убирают, так как тоже есть небольшие повреждения. После реставрации их вернут на место» , — сообщили журналистам в правительстве.
Ранее в соцсетях распространили фото с упавшей скульптурой красноармейца на мемориале.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки — Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым — выходной день для всех.
В Крыму в отдельных муниципалитетах объявлен режим ЧС, такой же режим будет введен в понедельник в Севастополе из-за проходящего над полуостровом циклона, принесшего очень сильный ветер (до 40 метров в секунду) и дожди, сообщили власти регионов.