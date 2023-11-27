Коммунальщики продолжают вывозить снег с московских улиц

Снег с московских улиц вывозят на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов. Их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки.
Городские службы продолжают очищать улицы, дороги, дворы и парковки. Под особым контролем — пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца, а также к социальным объектам — школам, детсадам, поликлиникам.
Для беспрепятственного пропуска талых вод чистят водоприемные колодцы. В течение всего светового дня коммунальщики убирали снег и наледь со скатной кровли многоквартирных домов, с выступающих элементов фасадов зданий, из водосборных желобов и воронок водостоков.
Из-за тяжелых погодных условий Сергей Собянин принял решение привлечь к уборке улиц дополнительно около 10−12 тысяч сотрудников городских служб, в том числе Мосводоканала и Мосгаза.
Вьюгой замело: в Москве прошел сильный снегопад