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19:13 (мск), источник: MOS.Ru

Коммунальщики продолжают вывозить снег с московских улиц

Под особым контролем городских служб — пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца, соцобъектам.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Снег с московских улиц вывозят на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов. Их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки.

Городские службы продолжают очищать улицы, дороги, дворы и парковки. Под особым контролем — пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца, а также к социальным объектам — школам, детсадам, поликлиникам.

Для беспрепятственного пропуска талых вод чистят водоприемные колодцы. В течение всего светового дня коммунальщики убирали снег и наледь со скатной кровли многоквартирных домов, с выступающих элементов фасадов зданий, из водосборных желобов и воронок водостоков.

Из-за тяжелых погодных условий Сергей Собянин принял решение привлечь к уборке улиц дополнительно около 10−12 тысяч сотрудников городских служб, в том числе Мосводоканала и Мосгаза.

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