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20:41 (мск), источник: Российская газета

Режиссером церемонии вручения премий Russian Creative Awards стал Богомолов

В концертном зале «Зарядье» 1 декабря состоится ежегодная церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Режиссер церемонии 2023 — театральный деятель, актер, театральный и кинорежиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

Источник: РИА "Новости"

Церемония по замыслу режиссера превратится в театральную постановку, внутри которой пройдет награждение победителей премии 2023 года в 10 номинациях. В основе действа — манифесты деятелей культуры — Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Сергея Дягилева и других. Вручение премии в каждой из номинаций предваряют монологи героев из прошлого, в которых перевоплотятся известные актеры — Сергей Епишев, Никита Худяков, Екатерина Гусева, Игорь Гордин, Богдан Жилин и другие.

За музыкальное сопровождение церемонии отвечает Петр Дранга с оркестром DYP ORCHESTRA.

«Сцена “Зарядья” превратится в своеобразную капсулу времени, где возможно невозможное — встреча креативных деятелей России из разных эпох. В основу церемонии лягут манифесты известных людей — театрального и художественного деятеля Сергея Дягилева, режиссера театра и кино Сергея Эйзенштейна, кинорежиссера и сценариста Дзиги Вертова, реформатора театра Константина Станиславского. Вручение премии в каждой из номинаций будет открывать монолог героя прошлого. Манифесты посвящены тому, что испытывал человек, когда создавал что-то новое, его переживаниям и восторгам, сомнениям и обретению уверенности», — рассказывает Константин Богомолов.

«Наша премия — это не только смотр лучшего в сфере креативных индустрий, но и самостоятельный, уникальный продукт. В этом году мы решили обратиться к театральному искусству. Нам было важно создать связь творческого продукта прошлого и креативных индустрий настоящего, показать преемственность поколений, наш культурный код. И я уверена, что нас ждет невероятная, завораживающая постановка — Константин Богомолов тонко чувствует настроения творческих людей, блестяще работает с текстом и актерами», — отметила директор премии Russian Creative Awards Марина Абрамова.

Церемонию вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий можно будет смотреть 1 декабря на официальном сайте.

«РГ» — информационный партнер мероприятия.

Справка «РГ».

Российская национальная премия Russian Creative Awards — единственная в мире премия, охватывающая все креативные отрасли. Это высшая награда для креативного сообщества страны, которая ежегодно вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики. Впервые церемония вручения премии состоялась в 2020 году. Организатор конкурса — АНО «Креативная экономика», идейный вдохновитель и директор — Марина Абрамова.

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