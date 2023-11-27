19:31 (мск), источник: Фонтанка
Самолеты кружат над Пулково. Из-за метели на запасные аэродромы отправили 9 рейсов
В петербургском аэропорту Пулково массовые задержки рейсов из-за метели.
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Из-за непогоды произошёл сбой в расписании петербургского аэропорта. В Пулково массовые задержки на вылет, самолеты не могут приземлиться из-за ветра.
Как следует из данных Flightradar, вечером 27 ноября круги в небе над Петербургом в ожидании посадки нарезают самолеты из Нижнего Новгорода, Сочи, Казани, Москвы, Екатеринбурга, Минска.
По данным онлайн табло аэропорта, вечером на вылет задержаны порядка 14 рейсов.
«Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. На запасные аэродромы перенаправлены 9 рейсов», — добавили там.
В Петербурге вечером 27 ноября из-за снегопада выросли пробки до 10 баллов.