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19:31 (мск), источник: Фонтанка

Самолеты кружат над Пулково. Из-за метели на запасные аэродромы отправили 9 рейсов

В петербургском аэропорту Пулково массовые задержки рейсов из-за метели.

Источник: скриншот flightradar24.com

Из-за непогоды произошёл сбой в расписании петербургского аэропорта. В Пулково массовые задержки на вылет, самолеты не могут приземлиться из-за ветра.

Как следует из данных Flightradar, вечером 27 ноября круги в небе над Петербургом в ожидании посадки нарезают самолеты из Нижнего Новгорода, Сочи, Казани, Москвы, Екатеринбурга, Минска.

По данным онлайн табло аэропорта, вечером на вылет задержаны порядка 14 рейсов.

В пресс-службе Пулково уточнили, что аэропорт работает в штатном режиме в сложных метеоусловиях.

«Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. На запасные аэродромы перенаправлены 9 рейсов», — добавили там.

В Петербурге вечером 27 ноября из-за снегопада выросли пробки до 10 баллов.

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