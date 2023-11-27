20:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Чем опасна вяжущая хурма — врач
Этот плод может быть небезопасен для здоровья из-за высокого содержания танинов.
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Хурма содержит массу полезных веществ, в том числе витамин С, йод, железо, магний и калий. Однако некоторым людям следует относиться к этому продукту с осторожностью, рассказала радио Sputnik диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева.
По ее словам, хурма может быть небезопасной для здоровья из-за высокого содержания танинов, придающих ей вяжущий вкус.
«Танины — это дубильные вещества, которые вызывают ощущение скованности в ротовой полости, и глотать становится некомфортно. Людям, которые страдают нарушением глотания, которые не могут эффективно пережевывать пищу, например, из-за заболевания зубов, нужно быть осторожными при употреблении вяжущей хурмы. Детям до трех лет лучше хурму не давать, потому что у них вяжущий вкус может нарушить процесс глотания», — объяснила специалист.
Также она предупредила, что при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, нарушении перистальтики пищевода, хурма может вызывать чувство кома или ощущение, что пищу невозможно проглотить. Поэтому таким пациентам лучше ограничивать ее употребление.
Диетолог добавила, что не стоит злоупотреблять хурмой и людям с сахарным диабетом, так как она может спровоцировать резкое повышение уровня глюкозы в крови.
«Для людей, которые страдают сахарным диабетом, главное — соблюдать дозировку. Допустима порция 50−200 граммов. Лучше всего есть хурму после обеда, как десерт, или сочетать с орехами, потому что орехи за счет жира дают меньший скачок сахара в крови», — рекомендовала Сычева.
В заключение она перечислила несколько способов, которые помогут избавиться от вяжущего вкуса плодов.
«Больше всего танинов содержится в кожуре, поэтому можно или снять ее, или обдать кипятком, и тогда хурма не так сильно будет проявлять вяжущие свойства. Можно также заморозить, а потом разморозить плоды. Избавиться от вяжущего ощущения после того, как вы съели хурму, можно с помощью полоскания рта теплой водой. Кроме того, можно сделать ромашковый или зеленый чай легкой заварки. В крепкой заварке тоже много танинов», — рассказала врач.
В заключение она напомнила, что вязкость зависит от зрелости плода. Поэтому покупать лучше всего мягкую и спелую хурму.