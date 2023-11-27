21:41 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Белгидромет: снегопады снова ожидаются в Беларуси во вторник
По информации синоптиков, в ближайшие сутки ночью температура воздуха может опуститься до −10°С.
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МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Сложные погодные условия ожидаются в Беларуси во вторник 28 ноября, объявлен желтый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, ночью и утром ближайших суток на территории республики сохранится влияние циклона, который смещается на северо-запад европейской территории РФ, а днем погоду в стране в основном будет формировать область пониженного давления, на юго-западе — атмосферный фронт.
«Облачно с прояснениями, ночью и утром на большей части территории страны ожидается снег, днем местами, а по юго-западу страны во многих районах — снег, мокрый снег», — сказали в Белгидромете.
При этом на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от −4 до −10°С, днем от −1 до −7°С.
В среду 29 ноября страна окажется под влиянием циклона, идущего с Восточных Карпат в сторону Брянской области. Будет облачно, ночью — с прояснениями. Временами пройдет снег, днем на юго-востоке — с дождем, местами — сильные осадки и метель. Снова прогнозируется гололедица.
Температура ночью будет находиться в пределах от −4°С (на юге) до −12°С (на севере и северо-востоке), при прояснениях до −13..-16°С, днем от −6 до +1°С.