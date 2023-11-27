22:57 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Циклон ушёл из Молдовы: после двух дней снежного армагеддона и холода резко потеплеет — до +8 градусов днем
Во вторник заметно потеплеет — по прогнозам синоптиков, пройдут дожди.
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После двух дней метелей температура воздуха в Молдове повысится до +5°С. Ветер юго-западный, от легкого до умеренного.
«Через Молдову пройдет атмосферный фронт, ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя», — сообщает Государственная гидрометеорологическая служба.
При этом в последнюю неделю ноября погода будет переменчивой: ночью заморозки, днем осадки.
По данным Государственной гидрометеорологической службы, территорию страны пересечет атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки в виде дождя.
«Ветер юго-западный, слабый до умеренного. Ночью температура будет довольно низкой: −5..-10°C, днем — от 0 до +5°С», — сообщают синоптики.
После этого постепенно потеплеет.