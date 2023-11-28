00:52 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 28 ноября
Этот день является 332-м в григорианском календаре, до нового года остается 33 дня.
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Знаете ли вы, что 28 ноября начинается Рождественский пост? У белорусов день начала и сам пост называется Пилиповка. О том, чем еще ознаменовано 28 ноября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 28 ноября
В 1670 году в парижском театре Пале-Рояль состоялась премьера пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве».
В 1974 году Джон Леннон в последний раз выступил на сцене, это произошло во время концерта Элтона Джона.
В 1812 году продолжалось сражение на Березине.
Кто родился 28 ноября
Поэт Уильям Блейк (1757−1827).
Философ Фридрих Энгельс (1820−1895).
Поэт Александр Блок (1880−1921).
Писатель Стефан Цвейг (1881−1942).
Ученый Дмитрий Лихачев (1906−1999).
Поэт Константин Симонов (1915−1979).
Модельер Джон Гальяно (1960).
Кинорежиссер Альфонсо Куарон (1961).
28 ноября в православном календаре
Православные 28 ноября чтут память двух проповедников Слова Божия Гурия и Самона, а также преподобного Паисия Величковского. Также этот день — начало Рождественского поста.
Именины
В этот день именины у Филиппа, Петра, Самсона, Дмитрия, Николая, Никиты и Григория.
28 ноября в народном календаре
Люди верили, что Гурий помогает от всяких зубных болезней, люди молились об этом мученику. Также народ говорил: «Зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых». Новорожденному в этот день дарили овес и воз сена — считалось, что это даст здоровье лошадям.
Кроме того, предки внимательно наблюдали за погодными приметами: если на Гурия ляжет снег, то лежать будет до половодья.
С этого дня, Пилиповки, также нельзя есть скоромную пищу и жениться. Считалось, что на Пилиповку устраивались «волчьи свадьбы». Волки ходили стаями, а люди говорили: «На Пiлiпаўку ваўкi выюць».