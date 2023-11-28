Что изменится в Беларуси с 1 декабря 2023 года: большие выходные, подорожают кредиты и сигареты, подешевеет стоматология, пересчитают тунеядцев

Зима вступает в свои права, а первый месяц, декабрь 2023, принесет немало новшеств. Рассказываем, кому и каких. Вот что изменится в Беларуси с 1 декабря 2023 года.
Много выходных и никаких переносов
В декабре и на новогодние праздники белорусов ждут сразу несколько приятных продолжительных периодов релакса. Во-первых, отдыхать будем сразу три дня: 23 и 24 декабря — суббота и воскресенье плюс понедельник, 25 декабря. Католическое Рождество является в Беларуси государственным праздником, а, значит никаких переносов-отработок не будет. Ну, а дальше — еще больше выходных: сразу четыре. 30 и 31 декабря — суббота и воскресенье, потом — новогодняя ночь и два дня, чтобы отметить, как следует с традиционными оливье и мандаринами. В итоге, на работу — в среду, 3 января. И вновь хорошие новости: первая рабочая неделя 2024 года будет всего трехдневной.
Школьники будут отдыхать еще больше, чем работающие белорусы. Казалось бы, еще не так давно звенел первый звонок второй учебной четверти, а она уже стремительно мчится к своему окончанию. Каникулы между второй и третьей четвертями по своей продолжительности напоминают самый настоящий отпуск: отдыхать белорусские школьники будут сразу 15 дней подряд. Начнут с 24 декабря 2023 года, а в школу вернутся в понедельник, 8 января 2024.
Лечить зубы станет существенно дешевле
И не только лечить, но и удалять. Дело в том, что в ноябре-2023 было опубликовано постановление Министерства здравоохранения, которым вводятся предельные максимальные тарифы на различные виды стоматологических услуг. Постановление вступает в силу в среду, 13 декабря 2023 года. В Минздраве отмечают, что в результате цены на стоматологические услуги существенным образом снизятся: лечение среднего кариеса, примеру, подешевеет ни много ни мало, а на 47%: со 163 до 86,4 рубля. Удаление молочного зуба подешевеет в среднем станет со 127 до 85,6 рубля (минус 33%). Если речь идет о сложном удалении зуба, то здесь цены уменьшатся еще больше: минус 42%, эта услуга будет стоить не BYN 479, а 278 рублей в среднем.
Один раз в квартал в Беларуси пересматривают список трудоспособного населения, которое не занято в экономике — «тунеядцев». В декабре 2023 года список также будет в очередной раз пересмотрен. Чтобы в него не попасть, нужно обратиться в местные органы власти и предоставить документы, подтверждающие занятость. Те «тунеядцы», которые этого по тем или иным причинам не сделали, будут вынуждены оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, отопление и газ. Отметим, что касается этот момент только тех «тунеядцев», у которых в собственности есть жилье. Еще один момент: в тунеядской базе учитываются те белорусы, людей, которые не заняты в экономике, но не имеют для этого уважительных причин. Причинами этими, к примеру, является декретный отпуск, пенсия.
Первый зимний месяц накладывает на автолюбителей дополнительную ответственность: с 1 декабря ГАИ будут штрафовать тех, кто будет ездить на летней резине. На первый раз штраф составит до одной базовой величины, то есть максимум 37 белорусских рублей. Тем, кто не переобуется и попадется в поле зрения ГАИ повторно в течение года, придется раскошелиться еще больше: штраф от двух до пяти базовых, то есть от 74 до 185 BYN. В общем, лучше переобуться и правила соблюдать.
Белорусская железная дорога в период с 22 декабря 2023 по 9 января 2024 года назначила сразу 144 дополнительных поезда. В Беларуси в эти даты будут курсировать 90 дополнительных, ездить поезда станут по наиболее востребованным маршрутам: Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск, Минск — Гродно, Минск — Пинск, Витебск — Брест, Гродно — Орша — Витебск, Гродно — Орша — Кричев, Гродно — Орша — Коммунары. 54 поезда БЖД назначила во взаимодействии с российскими коллегами, речь идет о дополнительных составах по маршрутам Минск — Москва, Брест — Москва, Полоцк — Москва и Минск — Санкт-Петербург. Билеты уже в продаже.
Самолеты начнут летать чаще
«Белавиа» с декабря-2023 будет чаще летать в Москву из Гомеля. С середины декабря-2023 авиаперевозчик увеличит число таких рейсов до 5 в неделю. Сейчас выполняется три таких рейса в неделю. Билеты уже тоже можно купить.
В декабре несколько повысятся ставки по кредитам коммерческих банков. Дело в том, что Нацбанк утвердил новые значения расчетных величин стандартного риска на декабрь 2023 года.
По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам расчетная величина на декабрь — 15,25% годовых (в ноябре показатель составлял 14,61% годовых). Приблизительно настолько же пропорционально могут вырасти ставки по кредитам, в том числе и на жилье.
Вырастет пособие на погребение
Согласно законодательства, размер пособия на погребения пересматривается ежемесячно: его величина зависит от среднего по стране заработка за позапрошлый месяц, если считать от даты смерти. С 1 декабря 2023 года данная выплата составит 1971 рубль 20 копеек (именно столько составила средняя зарплата в Беларуси в октябре-2023), это на 31,4 рубля больше, чем в ноябре.
Сигареты подорожают, некоторые — сразу на 30 копеек.
Белорусские производители и поставщики могут каждый месяц пересматривать цены на свою продукцию. В декабре пересмотрят в сторону увеличения: подорожают, как мы писали, десять марок сигарет от Гродненской табачной фабрики «Неман». А на «Табак-Инвест» поднимут стоимость на 26 марок производимых ими сигарет. Еще станут дороже две марки сигает, ввозимых госпредприятием «Беларусьторг». Что касается прибавки к цене, то в среднем она составит 30 копеек на пачку, лишь некоторые подорожают на 20.