06:17 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Хабаровчане поймали с поличным виновника распространения опасного вируса: фото
В Хабаровске открылась выставка «Клещ. Поймать с поличным».
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Казалось бы, об опасности клеща уже все известно, но на самом деле это не так — по сей день регулярно выявляют случаи заражения клещевым энцефалитом. Но благодаря великим ученым эпидемию заболевания удалось предотвратить. Именно они в 1937 году отправились в дальневосточную тайгу, чтобы найти виновника распространения опасного вируса.
И теперь гости Гродековского музея узнают не только о том, как защитить себя от клещей, но и о том, как же ученым удалось поймать с поличным этого маленького переносчика заразы.