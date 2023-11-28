12:23 (мск), новости Молдовы, источник: Аргументы и факты
В Молдавии умер участник Сталинградской и Курской битв Гладков
Ветеран скончался на 103-м году жизни в Кишиневе.
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В Молдавии ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, полковник Павел Гладков, который прошел Сталинградскую и Курскую битвы. Об этом сообщает глава поискового движения и национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале.
Гладков скончался на 103-м году жизни. Петрович уточнил, что ветеран являлся кавалером трех орденов ВОВ, был обладателем Красной звезды, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы» и «За Победу над Германией». Кроме того, Гладков был кавалером высшей награды Молдавии — ордена Республики.
Петрович подчеркнул, что Гладков прошел от Сталинграда до Берлина, едва не погибнув в ходе боев. Его батарея за это время уничтожила 37 вражеских самолетов и свыше 200 нацистов.
После окончания войны он переехал в Кишинев, где прожил долгую и честную жизнь, добавил активист.
Ранее скончалась ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Рожкова, ей было 105 лет. Рожкова участвовала в боевых действиях на Украине, в Молдавии, Польше и закончила воевать в Германии, где была демобилизована 30 мая 1945 года.