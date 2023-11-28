05:14 (мск), источник: AmurMedia.ru
Здание администрации Хабаровска зазеленело
Инициатива реализована в поддержку национального проекта «Экология».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Администрация Хабаровска присоединилась к флешмобу в рамках акции «Сохраним лес». Здание мэрии вчера вечером украсила зелёная подсветка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Это было сделано, чтобы обратить внимание на достижение главной цели года — высадку в стране 70-миллионного дерева в пятом сезоне «Сохраним лес». Это главная лесовосстановительная акция России.
Ежегодно к акции присоединяется до 1,5 млн участников, которые в период осенней лесовосстановительной кампании высаживают свыше 70 млн деревьев. Инициатива реализована в поддержку национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.