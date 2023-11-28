05:48 (мск), источник: Комсомольская правда
Жителей Иркутской области ожидает снег и гололед 28 ноября
Погода в Иркутске 28 ноября 2023 года будет с небольшим снегом.
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До конца осени осталось совсем немного. Однако, холода в Приангарье пришли раньше, чем календарная зима. Температура в областной столице по ночам уже опускается до −20. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 28 ноября 2023 года.
Погода в Иркутске 28 ноября
— В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, а в северо-восточных районах умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, в южных и верхнеленских районах порывы до 13 м/с. Столбики термометров покажут −12…-17, а при облачной погоде −21…-26 градусов. Кроме того, на дорогах области гололед и снежный накат, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 28 ноября 2023 года будет облачной, временами небольшой снег, ветер северо-западный 6−11 м/с, температура −13…-15.
В администрации города сообщают, что на дорогах, тротуарах и остановках идет уборка снега.