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05:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителей Иркутской области ожидает снег и гололед 28 ноября

Погода в Иркутске 28 ноября 2023 года будет с небольшим снегом.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 4 м/с 48% 757 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

До конца осени осталось совсем немного. Однако, холода в Приангарье пришли раньше, чем календарная зима. Температура в областной столице по ночам уже опускается до −20. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 28 ноября 2023 года.

Погода в Иркутске 28 ноября

— В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, а в северо-восточных районах умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, в южных и верхнеленских районах порывы до 13 м/с. Столбики термометров покажут −12…-17, а при облачной погоде −21…-26 градусов. Кроме того, на дорогах области гололед и снежный накат, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 28 ноября 2023 года будет облачной, временами небольшой снег, ветер северо-западный 6−11 м/с, температура −13…-15.

В администрации города сообщают, что на дорогах, тротуарах и остановках идет уборка снега.

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