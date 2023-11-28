03:32 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Народный каток в Хабаровске заработает 16 декабря
Специалисты уже приступили к заливке ледового полотна.
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В Хабаровске приступили к заливке самого большого на Дальнем Востоке народного катка, в который традиционно превращают часть стадиона им. Ленина. В этом году дата открытия — 16 декабря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— С этой даты запланировано множество спортивно-развлекательных мероприятий, включая бесплатные мастер-классы по фигурному катанию в рамках регионального проекта «Доступный спорт», который мы реализуем благодаря нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, — рассказал в личном Телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Размер катка будет таким же, как и в прошлом году: площадь составит почти 7 тысяч квадратных метров, а его протяженность — около 400 метров. Украсят каток наряженная ёлка, фигуры, арки, символ Нового года. Также традиционно на набережной организуют хоккейную зону и площадку для малышей. Вход, как обычно, будет бесплатным.