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05:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Покрутили штурвал и прошлись по воде: музыканты группы «Алиса» выложили видео о поездке в Иркутск

Музыканты группы «Алиса» опубликовали видео о поездке в Иркутск.

Источник: Группа "Алиса"

Музыканты известной российской рок-группы «Алиса» опубликовали в социальных сетях видеоотчет о своей поездке в Иркутск. Концерт состоялся 24 ноября в ЛД «Айсберг».

Минутный видеоролик появился на следующий день. В нем показано, как участники группы прилетели в Иркутск, погуляли по набережной в Листвянке, наступили в ледяную воду. А также показали свою подготовку к концерту и лучшие кадры с мероприятия.

Фанаты «Алисы» засыпали музыкантов комментариями под постом с видеороликом. Все они остались довольны концертом и приездом группы. Теперь коллектив ждут в других городах.

— Это был один из потрясающих концертов, спасибо огромное;

— Спасибо вам за концерт и автограф. Не зря 1000 км от Киренска ехали;

— Спасибо что посетили Иркутск! Хотелось бы вас слышать вживую почаще, — пишут в комментариях к видеоролику преданные фанаты.

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