05:28 (мск), источник: АиФ Красноярск
Дорожные развязки в Красноярске украсят необычными елями и огромными шарами
Всего в планах украсить 24 городские локации.
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Необычные ели в виде пирамид и подарков, а также подвесные шары-гиганты появятся на улицах Красноярска. Новогодние украшения готовят для 24 городских локаций — это дорожные развязки, мосты и надземные пешеходные переходы.
Так, силами мастеров из управления зеленого строительства будут сделаны разноцветные елочки-пирамиды с серебряными звездами внутри, которые украсят кольцевую развязку на ул. Брянской — ул. 2-ая Озерная.
Огромные подарки с подсветкой и елки-спирали появятся на ул. Вейнбаума. Подвесные напольные шары разных размеров разместят на кольцевой развязке ул. Калинина — ул. Маерчака, в районе съезда с Октябрьского моста на ул. Мичурина, на кольце ул. Тотмина.
Праздничной подсветкой украсят стелу на въезде в Красноярск со стороны ул. Калинина. Гирлянду-сетку на деревьях и кустарниках закрепят на улицах Высотная, Белинского, Дубровинского, Калинина и проспекте им. газ. «Красноярский рабочий».
Красноярцев просят бережно относиться к новым праздничным украшениям.